Эксперты ЭИСИ представили импортозамещающие проекты «Октавы ДМ» и «Диагностики-М»

Компания «Октава ДМ» скоро запустит серийное производство отечественных цифровых слуховых аппаратов. Они будут представлены в розничной продаже во всех регионах страны. Также военные кинологи разработали корм для собак. В его состав входят мясо, белковый фермент и злаковые культуры. Согласно полученной информации, в Махачкале завершается строительство цеха по первичной переработке свежевыловленной рыбы.