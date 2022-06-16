Эксперты ЭИСИ представили импортозамещающие проекты «Октавы ДМ» и «Диагностики-М»

Экспертный институт социальных исследования (ЭИСИ) опубликовал хроники импортозамещенных товаров «Сделано в России». Информация приводится по состоянию на 15 июня.
Компания «Октава ДМ» скоро запустит серийное производство отечественных цифровых слуховых аппаратов. Они будут представлены в розничной продаже во всех регионах страны. Также военные кинологи разработали корм для собак. В его состав входят мясо, белковый фермент и злаковые культуры. Согласно полученной информации, в Махачкале завершается строительство цеха по первичной переработке свежевыловленной рыбы.
«Первый в Удмуртии Сарапульский завод растительных масел запустил производство в промышленных масштабах, что позволит региональным сельхозпредприятиям почти в два раза увеличить свои посевные площади рапса», – сказано в сообщении.
Аналитики добавили, что компания «Диагностика-М» сконструировала систему для обнаружения запрещенных предметов, изготовленных из металлов или углепластика. В Тюменской области создают племенной репродуктор индейки.