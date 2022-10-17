Эксперты АТОР рассказали, какие страны возобновляют прямое авиасообщение с Россией осенью

С 30 октября планируется запуск прямых авиарейсов на курортный остров Пхукет. Предполагается, что они будут выполняться два раза в день. Эксперты АТОР подчеркнули, что в настоящее время россиянам также доступны и другие направления, в частности Турция, Египет, ОАЭ и Иран.