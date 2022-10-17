Эксперты АТОР рассказали, какие страны возобновляют прямое авиасообщение с Россией осенью

Российские путешественники получат возможность отправиться в ряд восточных стран прямым авиарейсом осенью. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на заявление экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Специалисты напомнили, что 9 октября российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямое авиасообщение между Московой и городом Коломбо, расположенном на Шри-Ланке. Полеты осуществляются два раза в неделю. Подчеркивается, что для посещения Шри-Ланки туристу необходимо иметь при себе визу и сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или ПЦР-тест.
С 30 октября планируется запуск прямых авиарейсов на курортный остров Пхукет. Предполагается, что они будут выполняться два раза в день. Эксперты АТОР подчеркнули, что в настоящее время россиянам также доступны и другие направления, в частности Турция, Египет, ОАЭ и Иран.