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Эксперты Al Jazeera развеяли миф о пользе коричневого сахара в борьбе с лишним весом

Эксперты Al Jazeera развеяли миф о пользе коричневого сахара в борьбе с лишним весом
pxhere.com

Многие люди верят, что коричневый сахар менее калориен, чем белый, поэтому он помогает сбросить лишний вес. Однако специалисты опровергли данный миф.

Коричневый сахар представляет собой переработанный белый сахар, в который добавляется меласса. Благодаря этому и получается однородный по консистенции и цвету продукт. Однако его употребление вовсе не способствует похудению, так как коричневый сахар практически ничем не отличается от белого, сообщает Al Jazeera.

Разница между этими двумя продуктами заключается лишь в количестве витаминов, минералов и других питательных веществ. Например, в коричневом сахаре содержится больше кальция, железа и калия. В то же время в нем почти нет других важных элементов.

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RusNewsToday24
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