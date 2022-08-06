Эксперты Al Jazeera развеяли миф о пользе коричневого сахара в борьбе с лишним весом

Многие люди верят, что коричневый сахар менее калориен, чем белый, поэтому он помогает сбросить лишний вес. Однако специалисты опровергли данный миф.
Коричневый сахар представляет собой переработанный белый сахар, в который добавляется меласса. Благодаря этому и получается однородный по консистенции и цвету продукт. Однако его употребление вовсе не способствует похудению, так как коричневый сахар практически ничем не отличается от белого, сообщает Al Jazeera.
Разница между этими двумя продуктами заключается лишь в количестве витаминов, минералов и других питательных веществ. Например, в коричневом сахаре содержится больше кальция, железа и калия. В то же время в нем почти нет других важных элементов.