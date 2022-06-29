Экспертиза выявила психопатию у приговоренного к казни в ДНР наемника из Марокко

Приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) марокканский наемник Брагим Саадун оказался психопатом. Об этом свидетельствуют результаты проведенной психиатрической экспертизы.
Саадун участвовал в боевых действиях и воевал на стороне украинских боевиков. Суд ДНР 9 июня приговорил его и еще двух иностранных наемников к высшей мере наказания.
«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что согласно известной ему информации, Саадун обучался в одном из университетов Киева. Там он получил техническую специальность.