Эксперт Жезлов рассказал о ближайшем будущем пивной отрасли в России

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Руководитель Вятского пивного союза Дмитрий Жезлов поделился
своими прогнозами о том, что будет с российским рынком пива в этом году.
После антиалкогольной кампании в СССР и распада страны такие пивные компоненты как солод,
дрожжи и хмель практически перестали производить в России, пишет издание «Кировская
правда». На текущий момент отечественных компонентов курского или чувашского производства для
удовлетворения потребностей российского рынка слишком мало, считает эксперт. Однако
дефицита пива не будет, на ближайшее время созданных запасов пивоварам
хватит, хотя начнут меняться цены. Подорожание пива уже можно наблюдать, отметил председатель
пивного клуба.
Могут пропасть из продажи европейские сорта из-за сбоев в
логистике и санкций Евросоюза, но на российские традиционные сорта это влияния не
окажет. Как и на сорта пива, в производстве которого хмель не слишком важен,
уточнил специалист. Также после ухода зарубежных компаний изменится ассортимент и вкус некоторых сортов, пока будет организовано отечественное производство
хмеля. Но дефицита второго по популярности в России напитка точно не
предвидится, уверен Дмитрий Жезлов.