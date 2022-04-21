Эксперт Жезлов рассказал о ближайшем будущем пивной отрасли в России

Могут пропасть из продажи европейские сорта из-за сбоев в

логистике и санкций Евросоюза, но на российские традиционные сорта это влияния не

окажет. Как и на сорта пива, в производстве которого хмель не слишком важен,

уточнил специалист. Также после ухода зарубежных компаний изменится ассортимент и вкус некоторых сортов, пока будет организовано отечественное производство

хмеля. Но дефицита второго по популярности в России напитка точно не

предвидится, уверен Дмитрий Жезлов.