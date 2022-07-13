Эксперт Зайченко: Западу грозит возвращение в «каменный век» без российского газа

Отказ Германии от российских энергоресурсов ударит прежде всего не по России, у которой ФРГ не является основным их покупателем, а по самим же немцам. Такое заявление сделал телеканалу «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.