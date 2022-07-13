Эксперт Зайченко: Западу грозит возвращение в «каменный век» без российского газа

Отказ Германии от российских энергоресурсов ударит прежде всего не по России, у которой ФРГ не является основным их покупателем, а по самим же немцам. Такое заявление сделал телеканалу «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.
Свободных альтернативных источников нефти на глобальном рынке нет, а делиться имеющимися объемами с Германией никто не станет. Возможно, Берлин надеется «на кого-то свалить» свои проблемы на фоне риска рецессии, допустил эксперт.
«Если мы не будем поставлять газ, у них начнется каменный век — они могут говорить все что угодно, но альтернатив нет», — уверен Зайченко.
Риски веерных сбоев электроснабжения в случае падения импорта газа из России подтвердил ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.