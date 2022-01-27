Эксперт Волина уверена в скором снижении стоимости жилья в регионах

Стоимость жилья в России в 2021 году выросла на 20-25% из-за ажиотажного спроса на льготную ипотеку и подорожания строительства. Эксперт агентства недвижимости «Адвекс — Лидер» Анастасия Волина ожидает в 2022 году снижения стоимости недвижимости в регионах, сообщает «Комсомольская правда».

Волина уверена, что квартиры в регионах должны подешеветь, ведь они подорожали только из-за ажиотажного спроса, связанного со льготной ипотекой.

Член совета «Гильдии риелторов Москвы» Роман Вихлянцев также ожидает затишья на рынке недвижимости в течение 3-4 месяцев, во время которого квартиры подешевеют на 5-7%. После этого в мегаполисах стоимость жилья снова начнет расти. К концу года цены поднимутся на 5-10%.

Стоимость аренды в регионах, скорее всего, не изменится. За год она в среднем подорожала на 1 тысячу рублей. В мегаполисах цены на аренду могут увеличиться. В минувшем году в Москве стоимость аренды квартир выросла на 20%.

Финансисты советуют досрочно гасить ипотеку в первой половине срока кредитования, когда ежемесячная выплата в основном состоит из процентов.

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