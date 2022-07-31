Эксперт Васильев отметил нарастающую потерю значимости доллара для экономики РФ

Доллар в силу ряда факторов потерял свою значимость для российской экономики и финансовой системы в первом квартале. В ближайшие месяцы его роль продолжит снижаться, заявил в беседе агентством «Прайм» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Основной причиной подрыва доверия к американской валюте стал арест российских активов и введение масштабных санкций в отношении Москвы, пояснил эксперт. На этом фоне к концу года потребность в долларе и валютах недружественных стран в России уменьшится еще сильнее.
«Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)», — уточнил Васильев.
По словам аналитика, такая тенденция говорит о возрастающей роли валют дружественных стран. При этом он ожидает, что курс стабилизируется до конца года и будет соответствовать 65-70 рублям за доллар.