Эксперт Валерий Лях перечислил причины высокой волатильности на российском рынке

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на Уральской конференции НАУФОР напомнил, что на рынке РФ в последнее время наблюдается высокая волатильность, сообщает РБК.
Такая ситуация связана с закрытостью эмитентов от розничных инвесторов и отсутствием активных маркетмейкеров на рынке.
«Произошла коррозия института маркетмейкинга. Это приводит к тому, что во время корпоративных событий в рамках сессий мы имеем ту волатильность, которая сейчас происходит», — пояснил Лях.
По данным Мосбиржи, доля частных инвесторов составляла 76,7%. Сейчас работы с розницей практически нет, а эмитенты в основном работают с корпоративными инвесторами. На ситуацию также влияет нежелание брокеров выпускать на биржу финансовые потоки клиентов.
«Высокая концентрация клиентов у ряда профучастников приводит к тому, что начинает образовываться альтернативное ценообразование», — подчеркнул Лях.
Волатильность индекса Мосбиржи, по данным ITI Capital, 4-5 октября достигала 47,53%. Волатильность в это же время достигала 55,05%.