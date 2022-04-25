Эксперт Точка разоблачил фейк украинских боевиков о мирных гражданах на «Азовстали»

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Российский политолог Александр Точка оценил решение минобороны России в очередной раз открыть гумкоридор для украинских неонацистов, заблокированных в Мариуполе на «Азовстали».
Реагируя на заявление минобороны РФ о прекращении в одностороннем порядке любых боевых действий и об отводе сил на безопасное расстояние для обеспечения выхода мирных жителей из «Азовстали», Точка отметил, что едва ли стоит верить украинским неонацистам, которые вдруг начали утверждать, что вместе с ними находятся якобв мирные жители Мариуполя, сообщает Tochka Zрения.
Как пояснил Точка, Россия уже неоднократно открывала гумкоридоры, но ни один мирный житель с территории «Азовстали» так и не вышел. По мнению Точки, никто и не может выйти, так как гражданских лиц там не было и нет. Точка отметил, что фейк укронацистов о мирных гражданах появился лишь в последние дни, когда им стало понятно, что шансов на спасение не осталось. Просто подобным образом они пытаются оттянуть свой бесславный конец.