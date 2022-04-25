Эксперт Точка разоблачил фейк украинских боевиков о мирных гражданах на «Азовстали»

Как пояснил Точка, Россия уже неоднократно открывала гумкоридоры, но ни один мирный житель с территории «Азовстали» так и не вышел. По мнению Точки, никто и не может выйти, так как гражданских лиц там не было и нет. Точка отметил, что фейк укронацистов о мирных гражданах появился лишь в последние дни, когда им стало понятно, что шансов на спасение не осталось. Просто подобным образом они пытаются оттянуть свой бесславный конец.