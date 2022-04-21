Эксперт Сивков: украинская армия обречена на кадровый голод и полный разгром

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Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит
подготовленных резервистов и поэтому обречены на полный разгром в ходе
спецоперации ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
Хорошо обученные и тренированные солдаты и офицеры ВСУ несут
колоссальные потери в Донбассе, заменить этих военнослужащих Киеву некем,
подчеркнул аналитик Константин Сивков в интервью Общественной Службе Новостей.
«У них на протяжении 30 лет фактически не проводились сборы
по поддержанию боеготовности», – подчеркнул Сивков.
По его словам, киевские власти все еще могут мобилизовать порядка
полумиллиона человек, но это будут совершенно неподготовленные в военном
отношении люди с низким боевым духом. Вместо сопротивления российской армии
такой украинский «резерв» будет стараться как можно скорее попасть в плен,
резюмировал Сивков.