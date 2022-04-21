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    Эксперт Сивков: украинская армия обречена на кадровый голод и полный разгром

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эксперт Сивков: украинская армия обречена на кадровый голод и полный разгром

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    ФАН

    Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит
    подготовленных резервистов и поэтому обречены на полный разгром в ходе
    спецоперации ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

    Хорошо обученные и тренированные солдаты и офицеры ВСУ несут
    колоссальные потери в Донбассе, заменить этих военнослужащих Киеву некем,
    подчеркнул аналитик Константин Сивков в интервью Общественной Службе Новостей.

    «У них на протяжении 30 лет фактически не проводились сборы
    по поддержанию боеготовности», – подчеркнул Сивков.

    По его словам, киевские власти все еще могут мобилизовать порядка
    полумиллиона человек,  но это будут совершенно неподготовленные в военном
    отношении люди с низким боевым духом. Вместо сопротивления российской армии
    такой украинский «резерв» будет стараться как можно скорее попасть в плен,
    резюмировал Сивков.

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