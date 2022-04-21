Эксперт Сивков: украинская армия обречена на кадровый голод и полный разгром

По его словам, киевские власти все еще могут мобилизовать порядка

полумиллиона человек, но это будут совершенно неподготовленные в военном

отношении люди с низким боевым духом. Вместо сопротивления российской армии

такой украинский «резерв» будет стараться как можно скорее попасть в плен,

резюмировал Сивков.