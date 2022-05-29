Эксперт Симонов напомнил, что Европа отстроила свою экономику на российском газе

По словам специалиста, цена на газ даже сейчас очень высокая, выше 1000 долларов, а с приходом осени «вообще все будет весело и интересно». В Европе на сегодняшний день пустые хранилища, и европейские страны пытаются «лихорадочно хоть что-то закачать», зная, что низкой цены летом не будет.