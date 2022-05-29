Эксперт Симонов напомнил, что Европа отстроила свою экономику на российском газе

Европа 50 лет не смущаясь пользовалась российским газом, отстраивая свою экономику, заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор Финансового университета при Правительстве России Константин Симонов в эфире «Вести ФМ».
Симонов считает, что европейцы, отказываясь от недорогого газа и надежных поставщиков, ставят себя в рискованное положение. Россия, как поставщик, даже будучи идеологическим противником, никогда не прекращала поставки газа в нужных Европе объемах. На российском газе, по словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности, европейцы смогли отстроить свою экономику. 50 лет для экономики, по словам специалиста, — это колоссальный срок.
«Какими мы были дураками! 50 лет брали дешевый газ, русские были надежными поставщиками – надо от этого отказываться. Давайте в рисковые игры поиграем, возьмем подороже», — отметил Симонов.
Европа уже почувствовала нехватку газа прошлой осенью, когда энергоресурса не было физически. Наступив на старые газовые грабли, страны Запада забыли историю. По словам Симонова, сейчас ситуация на энергетическом рынке немного утихла, однако нельзя сказать, что она нормализовалась. При этом будущей осенью может наступить ухудшение ситуации.
«Сейчас выручает пандемия в Китае, но будет осень, будет спад коронавируса, откроют Шанхай, и ситуация на энергорынке опять изменится», — заявил Симонов.
По словам специалиста, цена на газ даже сейчас очень высокая, выше 1000 долларов, а с приходом осени «вообще все будет весело и интересно». В Европе на сегодняшний день пустые хранилища, и европейские страны пытаются «лихорадочно хоть что-то закачать», зная, что низкой цены летом не будет.
«Но с таким яростным подходом и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре – ничего хорошего осенью не ждет», – подытожил Симонов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.