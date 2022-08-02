Эксперт Щекланов выступил за увеличение социального налогового вычета до 1 млн рублей

В беседе с РИА Новости он отметил, что верхняя планка пособия в течение 12 лет остается неизменной и составляет 120 тысяч рублей, но теперь ее стоит поднять до 400 тысяч рублей. При самом положительном прогнозе, размер вычета можно увеличить и до миллиона рублей.