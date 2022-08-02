Эксперт Щекланов выступил за увеличение социального налогового вычета до 1 млн рублей

Предельный уровень социального налогового вычета в России стоит увеличить до 1 миллиона рублей, заявил управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что верхняя планка пособия в течение 12 лет остается неизменной и составляет 120 тысяч рублей, но теперь ее стоит поднять до 400 тысяч рублей. При самом положительном прогнозе, размер вычета можно увеличить и до миллиона рублей.
«У каждого вида налоговых вычетов свои условия и лимиты. Для социального верхняя планка — 120 тысяч рублей в год. Лимит социального налогового вычета ни разу не пересматривался», — добавил Щекланов.
Однако эксперт признал, что увеличение показателя может привести к выпадению доходов в региональных бюджетах страны. Он также предложил выделить страхование жизни в отдельный государственный социальный проект, по которому можно предоставить отдельный вычет.