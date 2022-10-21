Эксперт Сатановский оценил развитие российской промышленности за последние 20 лет

«Вложения в модернизацию самых разных отраслей промышленности были огромными. При этом параллельно где-то продолжался передел, но никто не задался вопросом из наших экономистов: а почему никто в металлургию не рвался приватизаторами со стороны? Там огромные деньги. Почему там остались практически только бывшие директора или хотя бы замдиректора, которые сидели на этих заводах? Потому что разбираться в этом надо, знать, что там делать. Ты со стороны не можешь прийти, взять и владеть», — подчеркнул Сатановский.