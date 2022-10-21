Эксперт Сатановский оценил развитие российской промышленности за последние 20 лет

Промышленность, находящаяся в упадке с конца СССР, стала развиваться в период правления президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается политолог, востоковед Евгений Сатановский, сообщает ИА SM-News.
Эксперт напомнил, что раньше трубы большого диаметра для газопроводов заказывались в Японии или Европе. В России их до Владимира Путина не производили. За последние 20 лет в стране заметен весьма значительный прогресс в экономике.
«Вложения в модернизацию самых разных отраслей промышленности были огромными. При этом параллельно где-то продолжался передел, но никто не задался вопросом из наших экономистов: а почему никто в металлургию не рвался приватизаторами со стороны? Там огромные деньги. Почему там остались практически только бывшие директора или хотя бы замдиректора, которые сидели на этих заводах? Потому что разбираться в этом надо, знать, что там делать. Ты со стороны не можешь прийти, взять и владеть», — подчеркнул Сатановский.
Российская промышленность имеет сейчас большую устойчивость, благодаря которой она смогла выдержать западные санкции. В стране идет активная работа по импортозамещению. Это позволит экономике РФ выйти на новый уровень.