Эксперт Рожин рассказал о новой тактике ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса

Командование Вооруженных сил России значительно изменило свою тактику с начала специальной операции на Украине. Об этом рассказал эксперт Центра военной-политической журналистики Борис Рожин.
В беседе с изданием «Украина.ру» Рожин подчеркнул, что смена тактики ВС РФ была особенно заметна во время боев за некоторые хорошо укрепленные города. Российские войска полностью изменили подход к спецоперации, тем самым сохранив больше техники и живой силы.
«На этом больше всего сосредоточены усилия, и это кардинальным образом — изменение тех подходов, которые были в первые недели. Задача — убить много людей во вражеской форме. Эта задача выполняется», — констатировал эксперт.
По его словам, в настоящее время одной из приоритетных целей ВС РФ на поле боя является максимизация потерь в рядах ВСУ.