Эксперт Рожин рассказал о новой тактике ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса

В беседе с изданием «Украина.ру» Рожин подчеркнул, что смена тактики ВС РФ была особенно заметна во время боев за некоторые хорошо укрепленные города. Российские войска полностью изменили подход к спецоперации, тем самым сохранив больше техники и живой силы.