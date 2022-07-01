Эксперт Рожин рассказал, как сократить поставки западного оружия на Украину

Вооруженные силы России могут существенно сократить поставки военной помощи Украине со стороны Запада. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, снизить поставки вооружений для нужд украинской армии могло бы увеличение ударов ВС РФ по коммуникациям противника. В то же время аналитик отметил, что пока остается неясным, какое именно решение примут российские войска для устранения этой проблемы.
«Много есть угроз, но эти угрозы пока не претворены в конкретные шаги. Поэтому можно только предполагать, как собираются отреагировать на такие поставки», — отметил Рожин.
В качестве одной из мер, которые может предпринять командование ВС РФ, эксперт назвал удары по центрам принятия решений в Киеве.