Эксперт Рожин объяснил, почему украинские военные пытаются уничтожить Антоновский мост в Херсоне

Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Каховской дамбе в случае уничтожения Антоновского моста в Херсонской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По Антоновскому мосту идет снабжение группировки ВС РФ, расположенной на Правобережье. Поэтому, ВСУ намерены уничтожить этот объект. Если это произойдет, то будут логистические проблемы. Однако существует Каховская дамба, которую можно использовать, но тогда придется делать большой крюк.
«Необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО», — передает газета «Взгляд» слова эксперта.
Рожин обозначил, что ВС РФ пока могут защитить Антоновский мост. Но он уверен, что Киев хочет прервать снабжение российских военный на правом берегу Днепра. Поэтому, ВСУ могут атаковать Каховскую дамбу.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, передает RT.