Эксперт Рожин объяснил, почему украинские военные пытаются уничтожить Антоновский мост в Херсоне

По Антоновскому мосту идет снабжение группировки ВС РФ, расположенной на Правобережье. Поэтому, ВСУ намерены уничтожить этот объект. Если это произойдет, то будут логистические проблемы. Однако существует Каховская дамба, которую можно использовать, но тогда придется делать большой крюк.