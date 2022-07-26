Эксперт Рожин назвал главную проблему ВСУ в случае «контрнаступления» на Херсон

«Никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики о главной проблеме украинского «контрнаступления».