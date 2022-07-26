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Эксперт Рожин назвал главную проблему ВСУ в случае «контрнаступления» на Херсон

Эксперт Рожин назвал главную проблему ВСУ в случае «контрнаступления» на Херсон
минобороны Украины

Подразделения украинской армии в случае авантюрного «контрнаступления» на город Херсон понесут огромные потери и могут не добиться даже тактического успеха. Такого мнения придерживается известный военный эксперт Борис Рожин.

Аналитик Рожин отметил существенное укрепление группировки ВС РФ на Николаевском направлении в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики о главной проблеме украинского «контрнаступления».

Рожин подчеркнул, что командование ВСУ инициирует атаку на Херсон по политическим мотивам и тиражирует информацию на эту тему на протяжении уже нескольких месяцев, при активной поддержке западных кураторов киевского режима.

ВСУ контрнаступление рожин херсон
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RusNewsToday24
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