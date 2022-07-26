Эксперт Рожин назвал главную проблему ВСУ в случае «контрнаступления» на Херсон

Подразделения украинской армии в случае авантюрного «контрнаступления» на город Херсон понесут огромные потери и могут не добиться даже тактического успеха. Такого мнения придерживается известный военный эксперт Борис Рожин.
Аналитик Рожин отметил существенное укрепление группировки ВС РФ на Николаевском направлении в интервью газете ВЗГЛЯД.
«Никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики о главной проблеме украинского «контрнаступления».
Рожин подчеркнул, что командование ВСУ инициирует атаку на Херсон по политическим мотивам и тиражирует информацию на эту тему на протяжении уже нескольких месяцев, при активной поддержке западных кураторов киевского режима.