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Эксперт Рожанковский назвал эконометрический курс рубля

Эксперт Рожанковский назвал эконометрический курс рубля
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российская экономика будет чувствовать себя комфортно при курсе в 60–65 рублей за доллар. Однако этот курс сформирован под действием Центробанка, рассказал директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил о существовании эконометрического курса рубля — показателя, очищенного от влияния санкций, политических рисков и действий регулятора. 

«В текущей конъюнктуре, когда нефть стоит около 110 долларов, и отсутствии де-факто импорта из-за ограничений эконометрический курс составляет около 52 рублей за доллар», — сказал он.

Рожанковский отметил, что российская валюта будет стремиться к обозначенному им показателю эконометрического курса, несмотря на действия Центрального банка России.

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