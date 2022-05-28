Эксперт Рожанковский назвал эконометрический курс рубля

Российская экономика будет чувствовать себя комфортно при курсе в 60–65 рублей за доллар. Однако этот курс сформирован под действием Центробанка, рассказал директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт напомнил о существовании эконометрического курса рубля — показателя, очищенного от влияния санкций, политических рисков и действий регулятора.
«В текущей конъюнктуре, когда нефть стоит около 110 долларов, и отсутствии де-факто импорта из-за ограничений эконометрический курс составляет около 52 рублей за доллар», — сказал он.
Рожанковский отметил, что российская валюта будет стремиться к обозначенному им показателю эконометрического курса, несмотря на действия Центрального банка России.