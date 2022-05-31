Эксперт Роспотребнадзора Малеев назвал невозможной эпидемию оспы обезьян в России

России не грозит эпидемия оспы обезьян, так как в стране имеется качественная тест-система. Такое мнение выразил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Специалист считает невозможным развитие эпидемии оспы обезьян в России. По его словам, в стране есть определенный процент людей, обладающих иммунитетом к заболеванию благодаря пройденной вакцинации.
«Все-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они все-таки есть», — объяснил он в эфире телеканала «Россия-24».
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», правительство Бельгии ввело 21-дневный карантин для граждан, заразившихся оспой обезьян. Они будут должны самоизолироваться в своих домах.