Эксперт Понкратов уверен в росте спроса на российский газ в ФРГ

Германия в ближайшее время может снизить покупку нефти из РФ, но при этом увеличить количество приобретаемого газа. Такое мнение высказал директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при Правительстве РФ Вадим Понкратов, сообщает ИА REGNUM.

Россия и ФРГ много лет сотрудничают в сфере энергетики. Логистические маршруты, идущие из РФ в Европу, в основном заканчиваются в Германии.

«Россия обеспечивает своими поставками 59,9% импорта и 37,9% потребления газа в Европе. Германия — наиболее индустриальная страна в ЕС, на ее долю приходится 25,3% промышленного производства Евросоюза. И многие отрасли германской промышленности — энергоемкие в силу своих технологических процессов. Это химическая и металлургическая промышленность, тяжелое машиностроение и прочее», — отметил Понкратов.

Германия настроена на декарбонизацию в экономике. В связи с этим она может снизить поставки нефти из России, однако от газа отказаться не сможет. Покупка газа у РФ будет только увеличиваться.

«Сегодня газ в ФРГ является основным энергоносителем для промышленности (около 1/3). Основной неэнергетический спрос на газ в Германии создает химическая промышленность и производители минеральных удобрений. В общем же энергобалансе Германии газ занимает не столь заметное место. Например, на долю газовой генерации приходится лишь 14% выработки электроэнергии, при том что угольная генерация дает 27%, а использование возобновляемых источников энергии — уже более 44%. Но Германия планирует вывести из эксплуатации оставшиеся атомные станции уже в 2022 году и полностью отказаться от угольной генерации к 2030 году. А газ является наиболее чистым видом ископаемого топлива. И Германия будет расширять его использование для генерации электроэнергии. Вопрос лишь в том, будет ли газ на рынке ФРГ оставаться преимущественно российским (сейчас его доля — более 51% от импортных поставок газа)», — пояснил эксперт.

Вероятно, ФРГ скоро займется диверсификацией энергоресурсов и их поставщиков, в рамках которых она будет стремиться получить наиболее выгодные цены на российский газ.

Энергетический кризис на Украине, а также высокие цены на газ, которые она покупает у Европы, вынудят страну снова вернуться к прямым закупкам энергоресурсов у РФ. К такому мнению пришел политолог Дмитрий Корнейчук

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