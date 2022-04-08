Эксперт по жилищным вопросам Ковалев дал советы по обращению с недвижимостью

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Специалист по жилищным вопросам Михаил Ковалев посоветовал россиянам, собирающимся покупать или продавать недвижимое имущество, прежде всего исходить из своего текущего финансового положения.
При сложившейся экономической ситуации решение о продаже недвижимости лучше отложить. Исключение может составлять только случай, когда возникла срочная и острая необходимость в деньгах, приводит мнение эксперта портал «Привет-Ростов.ру». Из-за инфляции существует риск потерять средства. Поэтому если у продавца нет стратегии на то, как потратить вырученные деньги, продажу лучше отложить.
С другой стороны в непростой период, связанный с различными экономическими трудностями, инвестиции в недвижимость помогут сохранить средства. Например, в 2008 году на фоне кризиса цены на недвижимость снизились на 10-15%, но уже к 2011 году они вернулись на прежний уровень. Те, кто приобрел недвижимое имущество в 2008 году, смог заработать на его продаже уже через три года.