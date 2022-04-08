Эксперт по жилищным вопросам Ковалев дал советы по обращению с недвижимостью

С другой стороны в непростой период, связанный с различными экономическими трудностями, инвестиции в недвижимость помогут сохранить средства. Например, в 2008 году на фоне кризиса цены на недвижимость снизились на 10-15%, но уже к 2011 году они вернулись на прежний уровень. Те, кто приобрел недвижимое имущество в 2008 году, смог заработать на его продаже уже через три года.