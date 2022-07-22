Эксперт по туризму Котляр представила карту путешествий по Европе для россиян

Россиянам стали доступны путешествия в ряд европейский стран. Ведущий эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, по каким сухопутным направлениям могут отправиться граждане РФ в текущем году.
Стали доступны наземные путешествия в Европу через Минск, Таллин, Вильнюс и Хельсинки, а дальше — отправка на самолете. Эксперт отметила, что такой способ поможет сэкономить денежные средства путешественников, передает сетевое издание Yakutsk.ru.
После снятия ограничений на пересечение европейских границ около 30 тыс. россиян отправились в соседние государства. В большинстве случае граждане путешествуют на личном автомобиле или автобусе. В таком случае цена билета составляет от 2800 до 15 тыс. рублей.
Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, россияне не потеряли интерес к отдыху в Европе, в частности в Греции, Испании, Италии, на Кипре и во Франции. Спрос россиян на билеты в эти государства в составил 15-20%.