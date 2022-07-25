Эксперт объяснил, зачем ВСУ обстреливают Антоновский мост в Херсоне

ВСУ пытаются лишить ВС РФ тыловой инфраструктуры, об этом свидетельствуют удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом заявил военный журналист Роман Сапоньков.
Он считает, что ВСУ сконцентрированы на криворожском и николаевском направлениях. Они проводят разведку боем и прощупывают российскую оборону. Однако ВС РФ готовы к обороне и недостатка сил там нет.
«Есть попытки поджать нас в «серой зоне», как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения» — сказал Сапоньков в интервью «Украина.Ру».
Напомним, накануне в Херсоне сообщили, что украинская армия дважды обстреливала Антоновский мост через Днепр из американских РСЗО HIMARS. ВСУ выпустили 12 ракет, все снаряды удалось ликвидировать при помощи российских ПВО.