Эксперт объяснил, зачем ВСУ обстреливают Антоновский мост в Херсоне

«Есть попытки поджать нас в «серой зоне», как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения» — сказал Сапоньков в интервью «Украина.Ру».