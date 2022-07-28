Новости02

Эксперт назвал главное условие для поставок на Украину американских истребителей F-16

Эксперт назвал главное условие для поставок на Украину американских истребителей F-16
globallookpress.com/Airman 1st Class Mario Calabro/Keystone Press Agency

США не станут снабжать Киев своими истребителями, пока не убедятся в способности украинских ВВС эффективно использовать технику, заявил аналитик Алексей Леонков.

В комментарии для издания «Украина.ру» он назвал это условие главным, потому ВСУ необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя. Однако ситуация усугубляется обучением летчиков, которое займет не менее трех месяцев.

«Нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты», — заметил собеседник журналистов.

По его словам, если говорить о полноценной программе, то она занимает порядка девяти месяцев.

ввс украина Леонков США Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.