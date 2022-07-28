Эксперт назвал главное условие для поставок на Украину американских истребителей F-16

США не станут снабжать Киев своими истребителями, пока не убедятся в способности украинских ВВС эффективно использовать технику, заявил аналитик Алексей Леонков.
В комментарии для издания «Украина.ру» он назвал это условие главным, потому ВСУ необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя. Однако ситуация усугубляется обучением летчиков, которое займет не менее трех месяцев.
«Нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты», — заметил собеседник журналистов.
По его словам, если говорить о полноценной программе, то она занимает порядка девяти месяцев.