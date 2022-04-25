Эксперт Муханин объяснил, как ухаживать за деревьями весной

«В нашей местности, особенно где чернозёмье, в весенний период наблюдаются очень сильные ожоги древесины. Когда морозно, но солнечный день, с южной стороны древесина нагревается, а ночью в мороз трескается от перепада температуры. Чтобы это предотвратить белят либо известью, либо побелкой. Смысл в том, чтобы тёмную кору сделать белой — светоотражающей», — пояснил эксперт.