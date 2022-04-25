Эксперт Муханин объяснил, как ухаживать за деревьями весной

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Президент ассоциации садоводов, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин поделился методами подготовки деревьев к лету.
Он рассказал, что самый активный период ухода за деревьями – это апрель и май. В это время необходимо побелить деревья и обработать их средствами от болезней, передает «Радио 1».
«В нашей местности, особенно где чернозёмье, в весенний период наблюдаются очень сильные ожоги древесины. Когда морозно, но солнечный день, с южной стороны древесина нагревается, а ночью в мороз трескается от перепада температуры. Чтобы это предотвратить белят либо известью, либо побелкой. Смысл в том, чтобы тёмную кору сделать белой — светоотражающей», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул необходимость обработки деревьев однопроцентным раствором медного купороса. С помощью этого средства можно предотвратить появление болезни — парши. Также Муханин рекомендует после появления почек повторно обработать растение инсектицидами, убивающими долгоносиков. После этого идет обработка комплексом и инсектицидом, и фунгицидом пролонгированного действия.
Следующая обработка растения предстоит уже в период цветения.