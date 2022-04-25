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    Эксперт Муханин объяснил, как ухаживать за деревьями весной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эксперт Муханин объяснил, как ухаживать за деревьями весной

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    ТАСС/Павлишак Алексей

    Президент ассоциации садоводов, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин поделился методами подготовки деревьев к лету.

    Он рассказал, что самый активный период ухода за деревьями – это апрель и май. В это время необходимо побелить деревья и обработать их средствами от болезней, передает «Радио 1».

    «В нашей местности, особенно где чернозёмье, в весенний период наблюдаются очень сильные ожоги древесины. Когда морозно, но солнечный день, с южной стороны древесина нагревается, а ночью в мороз трескается от перепада температуры. Чтобы это предотвратить белят либо известью, либо побелкой. Смысл в том, чтобы тёмную кору сделать белой — светоотражающей», — пояснил эксперт.

    Он подчеркнул необходимость обработки деревьев однопроцентным раствором медного купороса. С помощью этого средства можно предотвратить появление болезни — парши. Также Муханин рекомендует после появления почек повторно обработать растение инсектицидами, убивающими долгоносиков. После этого идет обработка комплексом и инсектицидом, и фунгицидом пролонгированного действия.

    Следующая обработка растения предстоит уже в период цветения.

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