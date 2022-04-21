Эксперт Митюшкин дал рекомендации по покупке подержанного автомобиля

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Покупка автомобиля с пробегом всегда сопряжена с риском. О
том, как определить, ворованная ли машина, рассказал эксперт
Роман Митюшкин.
Как пишет издание Pravda.Ru, чтобы продать угнанный автомобиль,
мошенник, как правило, меняет маркировочные обозначения
и делает фальшивые документы или меняет маркировочные обозначения под уже
имеющиеся документы, оставшиеся от машины, которая после аварии или из-за
пожара не подлежит восстановлению, отметил специалист.
По словам Романа Митюшкина, проверить менялась ли маркировка,
можно нанеся на вату растворитель и протерев маркировочное обозначение. Если на
вате появятся следы краски, значит маркировка была изменена.
Также можно посветить на маркировочную табличку простым ультрафиолетовым фонарем. Если вокруг нее появится белое свечение, если
будут видны следы клея от старой таблички, то это может обозначать, что
маркировку машины меняли, предупредил эксперт.