Эксперт Малахов обосновал необходимость колонизации Марса

Как считает Малахов, затем человечеству

предстоит освоить другие планеты, но лунные проекты все равно наиболее актуальны,

так как недавно появились доказательства наличия на Луне водяного пара, который

важен и для людей, и для техники. По-прежнему важна и астрофизика, поиск

экзопланет, чем занимаются многочисленные радиокомплексы на Земле и в космосе.