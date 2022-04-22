Эксперт Малахов обосновал необходимость колонизации Марса

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Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов объяснил стратегическую важность для человечества реализацию
космических программ.
По мнению
Малахова, первоочередной задачей по-прежнему остается исследование планет и тел
Солнечной системы. При этом Луна и Марс имеют приоритет. Луна важна в качестве
плацдарма для отработки технологий пребывания в дальнем космосе, а Марс интересен
как единственная планета в Солнечной системе, которую можно колонизировать,
сообщает Pravda.Ru.
Как считает Малахов, затем человечеству
предстоит освоить другие планеты, но лунные проекты все равно наиболее актуальны,
так как недавно появились доказательства наличия на Луне водяного пара, который
важен и для людей, и для техники. По-прежнему важна и астрофизика, поиск
экзопланет, чем занимаются многочисленные радиокомплексы на Земле и в космосе.
Малахов уверен, что присутствие человека на другой
планете является стратегией выживания для всего человечества. Именно поэтому
необходима колонизация Марса. Ведь нельзя исключить глобальной катастрофы на
Земле, исчезновение динозавров — лишь самый известный пример, но не
единственный.