Эксперт Лысенко посоветовал менять SIM-карту каждые четыре года

Физический износ SIM-карты может вызвать ухудшение качества связи и потерю данных.

SIM-карта является устройством для хранения информации. Ее можно сравнить с жестким диском для компьютера. Поэтому она изнашивается при внесении и удалении информации. SIM-карту нужно менять каждые четыре-пять лет. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко радио Sputnik.

«SIM-карта может устареть из-за физического износа ячеек памяти. Для понимания: SIM-карта, как и жесткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на нее приходит информация и хранятся данные. Чтобы SIM-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15. Однако я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях», — сказал Лысенко.

Не всегда SIM-карта может проработать четыре года. Основной причиной для смены карты является потеря связи, а также невозможность зарегистрировать «симку» в сети.

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