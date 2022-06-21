Эксперт Лосев назвал две главные причины для отключения электроэнергии в США

Снижение уровня добычи сланцевого газа и засуха могут спровоцировать блэкаут в США, отметил в беседе с ИА SM-News член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог и экономист Александр Лосев.
Он обратил внимание, что американские синоптики прогнозировали жаркий летний сезон. Такая ситуация приведет к снижению уровня гидроэнергетики, которая давала США до 15% от общего числа энергии.
«Сейчас водохранилища заполнены на 40%, поэтому доля объема генерации упадет до 8%, газ, который можно было использовать для электрогенерации, они отправили в Европу и не создали запасов», — указал Лосев.
Эксперт также добавил, что власти Соединенных Штатов «варварски» разрабатывали свои месторождения нефти в таких штатах, как Монтана и Дакота. Как известно, сланцевый газ является попутным продуктом при добыче черного золота.