Эксперт Левашенко призвала создать инструменты правового регулирования криптовалюты

Эксперт Левашенко призвала создать инструменты правового регулирования криптовалюты Новости
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Глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко призвала обеспечить безопасность платежей в криптовалютах, сообщает ИА REGNUM.

Оплата криптовалютой в России под запретом, при этом инвестиции разрешены. Антонина Левашенко уверена, что платежи в «крипте», электронных деньгах, наличными и безналичными — рискованные одинаково.

«В данном случае крайне важно обеспечить безопасность платежей в криптовалютах, прежде всего за счет создания инструментов правового регулирования криптокошельков, криптобирж и криптообменников, которые на данный момент не подпадают под нормы законодательства», — отметила эксперт.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф поддержал запрет на виртуальную валюту в качестве платежного средства.

На долю РФ приходится порядка 11% мировых майнинговых мощностей. При расчете на курс биткоина общий объем добычи составляет порядка 1,3 млрд долларов. Институционализация майнинга могла бы в значительной мере пополнить российский бюджет.

 
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