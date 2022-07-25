Эксперт Летенков рассказал, в каких округах Москвы больше всего подорожало вторичное жилье

Сегодня квадратный метр на московском рынке вторичного жилья обойдется примерно в 367,8 тысячи рублей. Такие данные представил «Вестям Подмосковья» гендиректор агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков.
За год этот показатель вырос на 44,4 тысячи рублей (+13,76%). Наиболее заметный рост отмечается в Юго-Восточном административном округе, где «квадрат» вторички подорожал на 59,6 тысячи рублей (+25%).
На втором месте разместился Северный административный округ с подорожанием «квадрата» на 63 тысячи рублей (+21%), а на третьем — Южный административный округ (+50,4 тыс. рублей, +20%).