Эксперт Леонков рассказал об успехах российских сил, приведших к взятию Лимана

Город Попасная был освобожден в начале мая подразделениями «ЧВК Вагнера». Отсюда было развернуто наступление в сторону Бахмута, а также других населенных пунктов. По мнению Леонкова, русской армии теперь предстоит штурмовать укрепления ВСУ на подступах к городу.