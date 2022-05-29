Новости02

Эксперт Леонков рассказал об успехах российских сил, приведших к взятию Лимана

Эксперт Леонков рассказал об успехах российских сил, приведших к взятию Лимана
Федеральное агентство новостей

Освобождение города Лиман (ранее Красный Лиман) по своей значимости сопоставимо со взятием Попасной. Такое мнение выразил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Город Попасная был освобожден в начале мая подразделениями «ЧВК Вагнера». Отсюда было развернуто наступление в сторону Бахмута, а также других населенных пунктов. По мнению Леонкова, русской армии теперь предстоит штурмовать укрепления ВСУ на подступах к городу.

«Это дает нам возможность дальнейшего наступления на Бахмут (Артемовск) и выхода к укрепрайонам, которые сейчас пытаются в спешном порядке построить на дуге от Запорожья до Полтавы через Павлоград Днепропетровской области», – заявил эксперт.

Освобождение Лимана в итоге ведет к окружению подразделений противника в районе Славянска и Краматорска. Также этот успех обрезает снабжение северодонецко-лисичанской группировки ВСУ.

красный лиман Леонков попасная
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.