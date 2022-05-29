Эксперт Леонков рассказал об успехах российских сил, приведших к взятию Лимана

Освобождение города Лиман (ранее Красный Лиман) по своей значимости сопоставимо со взятием Попасной. Такое мнение выразил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Город Попасная был освобожден в начале мая подразделениями «ЧВК Вагнера». Отсюда было развернуто наступление в сторону Бахмута, а также других населенных пунктов. По мнению Леонкова, русской армии теперь предстоит штурмовать укрепления ВСУ на подступах к городу.
«Это дает нам возможность дальнейшего наступления на Бахмут (Артемовск) и выхода к укрепрайонам, которые сейчас пытаются в спешном порядке построить на дуге от Запорожья до Полтавы через Павлоград Днепропетровской области», – заявил эксперт.
Освобождение Лимана в итоге ведет к окружению подразделений противника в районе Славянска и Краматорска. Также этот успех обрезает снабжение северодонецко-лисичанской группировки ВСУ.