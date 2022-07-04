Эксперт Коротченко призвал ВС РФ перерезать пути поставок дальнобойных боеприпасов для ВСУ

Журналисты The Washington Post (WP) опубликовали репортаж с линии фронта, где украинская армия получила американские РСЗО М142 HIMARS, но без дальнобойных ракет. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что ВС РФ должны не допустить поставок подобных боеприпасов для ВСУ. В противном случае их ждет «другая реальность».