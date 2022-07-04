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Эксперт Коротченко призвал ВС РФ перерезать пути поставок дальнобойных боеприпасов для ВСУ

Эксперт Коротченко призвал ВС РФ перерезать пути поставок дальнобойных боеприпасов для ВСУ
Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российским военным следует отрезать ВСУ от путей поставок западных вооружений, чтобы не дать им получить дальнобойные боеприпасы к американским системам HIMARS.  

Журналисты The Washington Post (WP) опубликовали репортаж с линии фронта, где украинская армия получила американские РСЗО М142 HIMARS, но без дальнобойных ракет. В беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что ВС РФ должны не допустить поставок подобных боеприпасов для ВСУ. В противном случае их ждет «другая реальность». 

«Необходимы массированные удары по железнодорожной и транспортной инфраструктуре Украины с целью полностью парализовать железнодорожное сообщение в этой стране», — отметил эксперт. 

По словам Коротченко, США обещали не отправлять на Украину подобные снаряды, но стоит подвергать сомнению честное слово Пентагона и перестраховаться. 

himars Коротченко рсзо Украина
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