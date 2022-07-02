Эксперт Коротченко призвал усилить противовоздушную оборону Крымского моста

Командование украинской армии может провести атаку на Крымский мост. Для предотвращения подобного нападения необходимо усилить российские системы ПВО и ПРО на этом важном инфраструктурном объекте, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью ракетного оружия западного производства, подчеркнул полковник запаса Игорь Коротченко в интервью изданию URA.RU.
«Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие (Крымского моста. — Прим. ред.)», — отметил спикер.
Коротченко сообщил, что диверсионное либо террористическое нападение на мост через Керченский пролив является маловероятным в силу надежной охраны объекта сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии.