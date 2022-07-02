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Эксперт Коротченко призвал усилить противовоздушную оборону Крымского моста

Эксперт Коротченко призвал усилить противовоздушную оборону Крымского моста
wikipedia.org Rosavtodor.ru CC BY 4.0

Командование украинской армии может провести атаку на Крымский мост. Для предотвращения подобного нападения необходимо усилить российские системы ПВО и ПРО на этом важном инфраструктурном объекте, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью ракетного оружия западного производства, подчеркнул полковник запаса Игорь Коротченко в интервью изданию URA.RU.

«Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие (Крымского моста. — Прим. ред.)», — отметил спикер.

Коротченко сообщил, что диверсионное либо террористическое нападение на мост через Керченский пролив является маловероятным в силу надежной охраны объекта сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии.

ВСУ Коротченко крымский мост ПВО
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