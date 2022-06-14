Эксперт Кнутов: российские войска на Украине ответят на польские «Крабы» гаубицами «Мста-С»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают получать от Запада различное вооружение и технику в качестве военной помощи, однако России есть чем ответить. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, западным странам удалось за максимально короткие сроки организовать воздушный мост по доставке вооружения на Украину, которое ВСУ используют не только для противостояния ВС РФ, но также и против мирного населения. Об этом информирует «Украина.ру».
«Более того, на подходе поставки из Польши. Варшава заявила, что поставила свои самоходные гаубицы «Краб». Эти орудия могут вести огонь обычным снарядом на дальность в 40 км, а реактивным снарядом — на 70. На Украину поставлено уже 18 таких гаубиц», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия сможет противопоставить польским «Крабам» самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», которые во многом превосходят по характеристикам западные орудия.