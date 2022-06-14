Эксперт Кнутов: российские войска на Украине ответят на польские «Крабы» гаубицами «Мста-С»

По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, западным странам удалось за максимально короткие сроки организовать воздушный мост по доставке вооружения на Украину, которое ВСУ используют не только для противостояния ВС РФ, но также и против мирного населения. Об этом информирует «Украина.ру».