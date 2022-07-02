Эксперт Кнутов поддержал вывод российских войск с территории острова Змеиный

Минобороны РФ накануне сообщило о выводе подразделений Вооруженных сил России с острова Змеиный из соображений здравого смысла. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал это решение.
В беседе с изданием «Украина.ру» директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что считает решение российского военного ведомства целесообразным, поскольку в настоящее время нет никакого смысла оборонять остров, не представляющий тактической ценности для ВС РФ.
«Впереди у российских военных взятие Лисичанска, потом они займутся Славянском и Краматорском, а уже после целью станет Одесса. Я не сомневаюсь, что, если потребуется, мы его (Змеиный — Прим. ред.) заберем. Достаточно быстро и с минимальными потерями», — отметил эксперт.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что силы ВКС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в рамках спецоперации на Украине, передает RT.