Новости0

Эксперт Кнутов поддержал вывод российских войск с территории острова Змеиный

Эксперт Кнутов поддержал вывод российских войск с территории острова Змеиный
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ накануне сообщило о выводе подразделений Вооруженных сил России с острова Змеиный из соображений здравого смысла. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал это решение.  

В беседе с изданием «Украина.ру» директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что считает решение российского военного ведомства целесообразным, поскольку в настоящее время нет никакого смысла оборонять остров, не представляющий тактической ценности для ВС РФ.

«Впереди у российских военных взятие Лисичанска, потом они займутся Славянском и Краматорском, а уже после целью станет Одесса. Я не сомневаюсь, что, если потребуется, мы его (Змеиный — Прим. ред.) заберем. Достаточно быстро и с минимальными потерями», — отметил эксперт.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что силы ВКС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в рамках спецоперации на Украине, передает RT.

вс рф Кнутов минобороны рф остров змеиный
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.