Эксперт Кнутов поддержал вывод российских войск с территории острова Змеиный

«Впереди у российских военных взятие Лисичанска, потом они займутся Славянском и Краматорском, а уже после целью станет Одесса. Я не сомневаюсь, что, если потребуется, мы его (Змеиный — Прим. ред.) заберем. Достаточно быстро и с минимальными потерями», — отметил эксперт.