Эксперт Каплинская: повышение ипотечных ставок спровоцирует замедление роста цен на жилье

Цены на жилье в России останутся на прежнем уровне в 2022 году. Двузначные ставки по ипотеке не приведут к их снижению, считает вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Повышение ипотечных ставок не будет способствовать удешевлению недвижимости.

«Исторические данные показывают, что цены на новостройки снижались в годовом выражении только в 2009–2010 годах и 2016 году, причем ключевая ставка в эти периоды снижалась», — цитирует Каплинскую агентство «Прайм».

Она обратила внимание, что рост мировых цен на сырье, материалы, оборудование и логистику могут отразиться на рынке жилья самым неблагоприятным образом. Немаловажную роль в данном случае будет играть снижение платежеспособности россиян. Несмотря на рекордный ввод жилых площадей в 2021 году, в начале 2022-го спрос во много раз превышает предложение.

Рыночные ставки по ипотечным программам в России в среднем приблизились к двузначным значениям, сообщалось ранее.

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