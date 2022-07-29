Эксперт Хроленко рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном

«Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ», – высказал мнение специалист.