Эксперт Хроленко рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном

Минимальные потери ВСУ в ходе возможного наступления под Херсоном могут составить 20 тысяч убитыми и 50 тысяч ранеными. Такие данные Офису президента Украины привел генштаб ВСУ.
Тем не менее официальный Киев не планирует на этом останавливаться, считает военный эксперт Александр Хроленко, пишет «Украина.ру».
Аналитик считает, что такое поведения офиса президента страны – тупик украинской государственности.
«Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ», – высказал мнение специалист.
Хроленко обратил внимание, что Россия не отступит от своих целей и продолжит операцию по денацификации Украины. В связи с этим, считает эксперт, Киеву уже нужно начинать мирные переговоры с Москвой.