Эксперт Хижняк исключил дефицит привычных товаров на российском рынке

Оставшаяся часть, по его словам, закроется как российскими продуктами, которые уже есть или находятся в разработке, так и поставками из дружественных стран. Привычные россиянам вещи на отечественном рынке останутся, поскольку местный бизнес всегда найдет возможность обеспечить покупателей, добавил эксперт.