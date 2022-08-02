Эксперт Хижняк исключил дефицит привычных товаров на российском рынке

Параллельный импорт заполнит 15-30% товаров на рынке российскими и дружественными продуктами и тем самым позволит избежать дефицита. Об этом заявил РИАМО член Московского регионального отделения «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и господдержки бизнеса и промышленности Алексей Хижняк.
Оставшаяся часть, по его словам, закроется как российскими продуктами, которые уже есть или находятся в разработке, так и поставками из дружественных стран. Привычные россиянам вещи на отечественном рынке останутся, поскольку местный бизнес всегда найдет возможность обеспечить покупателей, добавил эксперт.
Хижняк также напомнил, что после начала спецоперации многие жители России закупились электроникой, техникой и продукцией впрок, а срок службы техники исчисляется не месяцами, а годами.