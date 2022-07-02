Эксперт Гринь одобрила идею расширения авторского права на посты в соцсетях

По мнению Гринь, подобная инициатива выглядит интересно, так как необходимо обращать внимание на тот контент, который публикуют в соцсетях. При этом она напомнила, что по действующему законодательству уже имеется статья 1259 ГК России «Объекты авторских прав», там перечень объектов авторских прав открыт, значит новые объекты можно охранять даже без специальной регистрации, сообщает «Радио 1».