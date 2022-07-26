Эксперт Горин объяснил, зачем покупать билеты на самолет заблаговременно

Эксперт Дмитрий Горин рассказал, как сэкономить на отдыхе. По мнению специалиста, нужно обратить внимание на те моменты, которые люди обычно планируют слишком поздно.
Как сообщил Горин, цены не стоят на месте. Они зависят от спроса и предложения. Эксперт отметил, что сегодня отпуск за границей обойдется в среднем в сумму от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Однако неизвестно, какими станут цены в бархатный сезон. Возможно, они будут выше.
Стоимость билетов на популярные направления поднимается ближе к вылету, сообщил Горин в беседе с NEWS.ru. Чтобы наверняка сэкономить, важно купить все необходимое заранее. В таком случае за пассажиром останется и желаемая стоимость, и место.
Особенно важно бронировать место на популярных направлениях. Как полагает эксперт, самое востребованное — Турция. Однако Горин предложил разнообразить отдых. Вскоре туристические компании расширят ассортимент путевок в Таиланд и на Сейшелы.