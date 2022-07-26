Эксперт Горин объяснил, зачем покупать билеты на самолет заблаговременно

Как сообщил Горин, цены не стоят на месте. Они зависят от спроса и предложения. Эксперт отметил, что сегодня отпуск за границей обойдется в среднем в сумму от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Однако неизвестно, какими станут цены в бархатный сезон. Возможно, они будут выше.