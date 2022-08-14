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Эксперт Голованова рассказала, как сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19

Эксперт Голованова рассказала, как сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19
globallookpress.com/CDC/Keystone Press Agency

Продлить или перенести отпуск в России на другие даты в случае заболевания COVID можно. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника», — пояснила РИА Новости Голованова.

Для того, чтобы отпуск не «сгорел», нужно обратиться в медицинскую организацию и оформить листок нетрудоспособности. Можно также вызвать врача на дом.

COVID-19 больничный коронавирус
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