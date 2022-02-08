Эксперт Фефелов разъяснил, как избежать нападения карманников

В Московском метро вор-карманник вырывал из рук у пассажиров телефоны перед закрытием дверей, причем делал это неоднократно. Специалист рассказал, как избежать подобных инцидентов.

Петр Фефелов, эксперт в области комплексной безопасности ГК безопасности «Витязь», прокомментировал для «Радио 1», как не стать жертвой карманников в общественном транспорте.

Эксперт советует убрать ценные вещи в сумку, которую необходимо переместить на грудь. Ценные вещи не стоит держать в карманах и на виду. Человек часто смотрит на экран телефона и не замечает происходящего вокруг, это потенциально опасная ситуация. Не следует держать телефон в руках, стоя у открывающейся двери вагона, а перед выходом телефон лучше убрать во внутренний карман.

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