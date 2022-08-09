Эксперт Дудчак: украинская экономика протянет недолго

Эксперт Александр Дудчак в беседе с РИА Новости оценил перспективы украинской экономики при текущем положении вещей.
По его словам, уже сейчас киевские власти осознали приближающуюся катастрофу. В обозримой перспективе ежемесячная дыра в бюджете страны увеличится практически вдвое — с 5 до 9 миллиардов долларов.
При этом западные финансовые структуры откровенно не торопятся выделять Киеву новые транши. Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал «преступлением» подобную медлительность со стороны партнеров.
Кроме того, Дудчак отметил, что Запад намеренно идет на такие шаги. После окончательного вывоза всех ресурсов с Украины прекратится всякое финансирование, и местная экономика полностью рухнет. До этого момента осталось недолго, резюмировал он.