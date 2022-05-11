Эксперт Доброхотова: стоимость жилья на российском рынке может снизиться до 30%

Аналитики отметили, что в стране спрос на покупку квартир за последние два месяца упал с 50% до 75%. Несмотря на снижение ставки по льготной ипотеке, гражданам этого недостаточно: им необходимо быть уверенными в завтрашнем дне, отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.