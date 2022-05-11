Эксперт Доброхотова: стоимость жилья на российском рынке может снизиться до 30%

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Гражданам России рассказали, что цены на определенные квартиры в ближайшем будущем снизятся в диапазоне от 10% до 30%, сообщает PRIMPRESS.
Аналитики отметили, что в стране спрос на покупку квартир за последние два месяца упал с 50% до 75%. Несмотря на снижение ставки по льготной ипотеке, гражданам этого недостаточно: им необходимо быть уверенными в завтрашнем дне, отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее рассказала, какое жилье можно выгодно приобрести в России.
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