Эксперт Дайнеко предостерегла россиян от обмена валюты «с рук»

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты физлицам

за рубли, но продавать можно только валюту, поступившую в кассы после 9 апреля,

напоминает «ФедералПресс». Однако доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ

Эдуард Джагитян считает, что интерес людей к долларам и евро сейчас отходит на

второй план.