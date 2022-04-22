Эксперт Дайнеко предостерегла россиян от обмена валюты «с рук»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Россиянам не следует приобретать валюту вне банков, указала эксперт
Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе с РИА Новости. По ее словам, покупатель может стать
жертвой мошенников и получить проблемы с законом.
«Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр
невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим
активно пользуются поскольку наличие фальшивых купюр — это потенциальное
объяснение с правоохранительными органами», — отметила Дайнеко.
Продажа и покупка валюты частными
лицами с рук квалифицируются как незаконные операции. В качестве наказания может быть назначен штраф в размер от 75% до 100% от суммы, добавила она.
С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты физлицам
за рубли, но продавать можно только валюту, поступившую в кассы после 9 апреля,
напоминает «ФедералПресс». Однако доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ
Эдуард Джагитян считает, что интерес людей к долларам и евро сейчас отходит на
второй план.