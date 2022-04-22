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    Эксперт Дайнеко предостерегла россиян от обмена валюты «с рук»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эксперт Дайнеко предостерегла россиян от обмена валюты «с рук»

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    pixabay.com/PD

    Россиянам не следует приобретать валюту вне банков, указала эксперт
    Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе с РИА Новости. По ее словам, покупатель может стать
    жертвой мошенников и получить проблемы с законом.

    «Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр
    невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим
    активно пользуются поскольку наличие фальшивых купюр — это потенциальное
    объяснение с правоохранительными органами», — отметила Дайнеко.

    Продажа и покупка валюты частными
    лицами с рук квалифицируются как незаконные операции. В качестве наказания может быть назначен штраф в размер от 75% до 100% от суммы, добавила она.

    С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты физлицам
    за рубли, но продавать можно только валюту, поступившую в кассы после 9 апреля,
    напоминает «ФедералПресс». Однако доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ
    Эдуард Джагитян считает, что интерес людей к долларам и евро сейчас отходит на
    второй план.

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