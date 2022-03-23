Эксперт Cisco Systems Алексей Лукацкий объяснил риски установки и использования VPN

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Установка и использование VPN ради получения доступа к заблокированным ресурсам сопряжены с рядом рисков. Их перечислил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

По его словам, в Сети достаточно предложений по созданию личного VPN-сервера или установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не слишком осведомленные в техническом плане пользователи.

«К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», — приводит слова эксперта Sputnik.

Наряду с этим операторы VPN-сервисов могут осуществлять продажу данных о поисковых запросах пользователей рекламным и маркетинговым агентствам, которые, в свою очередь, могут использовать ее для создания таргетированной рекламы.

Как ранее сообщил телеканал RT, в Госдуме заявили о бесперспективности введения ответственности за использование VPN гражданами России.

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