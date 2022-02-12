Эксперт Чернов: ипотечные ставки после заседания ЦБ могут вырасти до 12%

Ипотечные кредиты могут подорожать на фоне повышения Центробанком ключевой ставки с 8,5% до 9,5%. Сооснователь сервиса Raflin.Online Михаил Чернов в связи с этим предрек снижение спроса на рынке первичной недвижимости.

Повышение ключевой ставки может спровоцировать рост ипотеки до 10-12%, пишет «Российская газета». Спрос на новостройки снизится, а вот вторичная недвижимость станет более популярной, поскольку продавцам будет выгоднее продать жилье по более низкой цене, чем ждать, пока рынок снова стабилизируется.

«Чтобы сохранить интерес потенциальных заемщиков к ипотеке, рынок может попытаться снизить цены на недвижимость. Сложнее всего сделать это с новостройками: при высокой ключевой ставке кредиты для застройщиков также становятся дороже, дополнительный фактор — повышение стоимости строительных материалов. При этом правительство пока не объявляло о запуске новых льготных программ для поддержки рынка», — передает «ФедералПресс» слова сооснователя сервиса Raflin.Online Михаила Чернова.

Рост стоимости квадратного метра и дорогая ипотека сделают покупку недвижимости невыгодной. Эксперты советуют не торопится с приобритением жилья, а вложить деньги под 10% в банк и со временем накопить на квартиру, чтобы не переплачиваться огромные ипотечные проценты.

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