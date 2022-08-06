Эксперт Чарный допустил рост спроса на российское подсолнечное масло из-за неурожая оливок в ЕС

«Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла», — считает эксперт.