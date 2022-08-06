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Эксперт Чарный допустил рост спроса на российское подсолнечное масло из-за неурожая оливок в ЕС

Эксперт Чарный допустил рост спроса на российское подсолнечное масло из-за неурожая оливок в ЕС
pxhere.com/PD

Засуха и аномальная жара в Европе способны привести к неурожаю оливок, что разовьет нехватку оливкового масла в мире, но поднимет спрос на подсолнечное масло из России. Об этом заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

По информации минсельхоза США, в 2022-2023 сельскохозяйственном году ожидается снижение мирового выпуска оливкового масла на 11% — до 2,9 млн метрических тонн.

«Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла», — считает эксперт.

В прошлом месяце Кабмин РФ подписал постановление, согласно которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет производиться не в долларах, а в рублях.

неурожай оливки подсолнечное масло
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